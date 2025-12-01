Не стоит тратить средства: назван самый плохой японский автомобиль

Японские автопроизводители Toyota, Honda, Subaru и Mazda уже давно крепко удерживают свои позиции: стабильно высокие продажи, лояльные фанаты и четкая собственная идентичность. Mitsubishi, как пишет Slashgear, оказалась на грани выживания и выглядит самым слабым звеном среди "большой японской четверки".

Когда-то бренд имел сильную репутацию благодаря легендарным внедорожникам Pajero и раллийным успехам Lancer Evolution и Galant VR-4. Об этом пишет Slashgear.

Однако уже в начале 2000-х компания начала терять почву под ногами. Не имея ни финансовых ресурсов, ни продуктовой линейки, чтобы конкурировать с Toyota и Honda, Mitsubishi пошла по рискованному пути: начала массово кредитовать покупателей с плохой кредитной историей, предлагая нулевой первый взнос и отсрочку платежей. Результат оказался обратным – бренд и его дилеры быстро потеряли престиж, а автомобили начали стремительно обесцениваться на вторичном рынке.

Дальше было только хуже. В 2000-х и 2010-х годах компанию потрясли громкие скандалы: утаивание дефектов безопасности, а затем фальсификация данных о расходе топлива. Репутация упала до критического уровня как в Японии, так и за границей.

В 2009 году Mitsubishi выпустила один из первых серийных электромобилей – крошечный и забавный с виду i-MiEV. По современным меркам это был скорее курьез, но тогда машина действительно опережала время. Однако компания не смогла развить этот успех и через 5–10 лет, когда рынок электрокаров взорвался, у Mitsubishi просто не оказалось конкурентных моделей.

В 2016 году контрольный пакет акций выкупил Nissan в надежде спасти партнера и укрепить собственные позиции. Но вместо синергии оба бренда увязли в общих проблемах: Nissan до сих пор не может оправиться от коррупционного скандала и ареста Карлоса Гона, а Mitsubishi так и осталась в тени.

Современные модели Mitsubishi сложно назвать плохими – они вполне надежны и недороги. Однако на фоне ярких Subaru и Mazda, ясно знающих, за что их любят, Mitsubishi выглядит бледно и без собственного лица. По словам экспертов Slashgear, бренд стал примером того, как даже когда-то уважаемая компания может за несколько десятилетий превратиться в аутсайдера, держащегося на рынке буквально на волоске.

