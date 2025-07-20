Может ли человек, который никогда не работал, рассчитывать на пенсию в Украине: подробности

Граждане Украины, которые не приобрели трудовой стаж, не смогут получать стандартную пенсию. Однако это не означает, что они останутся без поддержки от государства.

Такие граждане могут рассчитывать на социальную помощь. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Правительственный портал.

Для того чтобы выйти на пенсию в 2025 году, нужно иметь следующий стаж:

после 60 лет – не менее 32 лет;

после 63 лет – не менее 22 лет;

после 65 лет – не менее 15 лет.

Если страховой стаж лица меньше 15 лет, он может получить социальную помощь. Это также распространяется на лиц, которые не работали вовсе.

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Как получить социальную помощь

Чтобы оформить социальную помощь, необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту регистрации или фактического проживания, а также в ЦНАП. Для этого гражданин должен подать следующие документы:

заявление;

паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

справку из Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже (если он есть);

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев.

Кроме того, для лиц, признанных недееспособными, следует предоставить копию решения о назначении опекуна.

Размер социальной помощи

Социальная помощь устанавливается на уровне 30% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Кроме того, она может быть ниже 100% определенного прожиточного минимума, который для этой категории лиц сейчас составляет 2 361 гривну.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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