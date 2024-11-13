Может ли военный получить выплату за неиспользованные дни отпуска

Согласно условиям, украинские военные имеют право на дополнительные выплаты и компенсации за исполнение служебных обязанностей. Государство компенсирует средства военным за неиспользованные ежегодные или дополнительные отпуска.

Это предусмотрено в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц".

Как военным получить компенсацию за неиспользованные отпуска

Закон предусматривает компенсацию за неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы, в том числе за предыдущие годы. Выплаты касаются ежегодных основных и дополнительных отпусков для военнослужащих, имеющих детей или несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью подгруппы AI группы, а также других дополнительных отпусков.

Кроме того, компенсация предусмотрена при увольнении с военной службы через возраст, состояние здоровья, подчинение близкому лицу, сокращение штатов или организационные изменения.

Члены семей погибших или умерших военнослужащих также получают компенсацию за неиспользованные дни ежегодного или дополнительного отпуска.

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Как подать заявку на компенсацию

Военнослужащий, увольняемый со службы, должен подать рапорт на имя командира воинской части для получения компенсации. В рапорте указывается:

дата увольнения;

количество дней неиспользованного отпуска каждый год;

причина увольнения;

законодательная норма, предусматривающая компенсацию.

Уволенные военнослужащие получают отсрочку от мобилизации на 12 месяцев, но имеют возможность добровольно вернуться на службу путем подписания нового контракта.

Напомним, мы уже писали, на какую компенсацию могут рассчитать военной в случае переезда и съема жилья.

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