Может наблюдаться легкая головная боль и слабость: какой будет геомагнитная активность 13 мая

Геомагнитные бури измеряются по шкале К-индекса, где показатели варьируются от 2 до 9. Чем выше этот индекс, тем мощнее буря и сильнее ее влияние как на человеческий организм, так и на работу технических систем.

Во вторник, 13 мая, прогнозируются лишь незначительные магнитные колебания, которые, тем не менее, могут вызвать недомогания и головные боли. В среду, 14 мая, магнитосфера стабилизируется полностью – серьезных колебаний не предвидится. Информацию опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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Следует иметь в виду, что эти прогнозы могут быть обновлены, ведь данные о солнечной активности корректируются каждые три часа. Ученые отмечают: наиболее точными являются краткосрочные прогнозы на ближайшие 24 часа, тогда как прогнозы на несколько дней вперед являются лишь ориентировочными.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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