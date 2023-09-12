Может навредить коже: почему нельзя мыть тело шампунем для волос

Многие, хотя бы раз в жизни, сталкивались с ситуацией, когда отсутствие геля для душа неожиданно усложняет процесс принятия ванны или душа. В такие моменты многие решают воспользоваться шампунем для волос. Казалось бы, он тоже пенится и, может быть, отлично подходит для очищения кожи тела. Однако специалисты отмечают, что следует воздержаться от использования шампуня для волос вместо геля для душа, сообщает Ukr.Media.

Начнём с обсуждения того, почему не стоит наносить шампунь на кожу тела. Причина в том, что состав шампуня может быть достаточно агрессивным. Он предназначен для борьбы с более жирными и загрязненными волосами. Поэтому в шампунях содержатся более активные компоненты, которые могут быть слишком сильны для нежной кожи тела.

Кроме того, следует учитывать назначение самого шампуня. К примеру, некоторые шампуни предназначены для сохранения цвета окрашенных волос и создают защитный барьер для волос, чтобы удержать краску. Это полезно для волос, но может быть вредным для кожи тела, поскольку может убить поры и вызвать раздражение.

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То же можно сказать и о шампунях для борьбы с перхотью. Они могут оказать охлаждающий эффект на кожу головы, но на коже тела вызовут раздражение и сухость.

Как шампунь влияет на кожу тела: если вы решите воспользоваться шампунем для волос вместо геля для душа один раз, это, возможно, не повредит вашей коже. Однако постоянное использование шампуня для тела может привести к сухости кожи и даже использование увлажняющего крема для тела не поможет восстановить ее нормальное состояние.

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Кроме того, шампунь для волос может нарушить нормальный уровень pH вашей кожи, что может привести к разным проблемам, таким как сухость, раздражение и даже сыпь.

Применение геля для душа для мытья волос также не является идеальным вариантом. Гель для душа не всегда эффективно очищает волосы от сильных загрязнений, и, возможно, вам придется мыть волосы повторно в течение дня. Кроме того, гель для душа не содержит специальных компонентов по уходу за волосами, которые увлажняют и укрепляют их, поэтому ваши волосы могут стать сухими и ломкими.

Напомним, мы уже писали, что добавить в шампунь, чтобы улучшить состояние волос.

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