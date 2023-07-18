Может вызвать плохое самочувствие: как не заболеть под кондиционером

Летом в квартирах и домах от жары спасают только кондиционеры. Но нередко чрезмерное его использование приводит к разным болезням, в частности плохому самочувствию.

UAporal расскажет, как правильно пользоваться кондиционером и не заболеть. В частности, нужно соблюдать несколько правил:

не стоит находиться под прямой струей холодного воздуха, ведь это может привести к простуде. Также от переохлаждения сужаются сосуды и начинается дрожь, что приводит к локальному спазму мышц;

температура в помещении не должна сильно отличаться от уличной, в частности более чем на 10 градусов. Однако ее можно постепенно уменьшать;

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не следует включать кондиционер менее чем на +20 градусов;

на ночь нужно выключать кондиционер или оставлять при температуре не ниже +25 градусов;

нельзя на постоянной основе пользоваться кондиционером, включенным на максимальную скорость обдува. Это можно делать всего несколько минут для охлаждения прогретого помещения;

нужно чистить кондиционер, чтобы в нем не размножались микробы, не появлялись грибки и плесень. Фильтры нужно промывать раз в месяц и периодически чистить блоки;

проветривайте помещение, чтобы не рос уровень углекислого газа и не падал уровень кислорода. Поскольку это может спровоцировать головные боли, повышенную утомляемость и сонливость;

не забывайте пользоваться увлажнителем воздуха, ведь сухой воздух может привести к заболеваниям дыхательных путей.

Напомним, рекомендуется регулярно менять фильтры в кондиционерах по меньшей мере раз в 3 месяца. Ведь загрязненный фильтр ограничивает протекание воздуха и заставляет кондиционер работать более интенсивно, потребляя больше электроэнергии.

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