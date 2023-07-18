Може викликати погане самопочуття: як не захворіти під кондиціонером

Влітку у квартирах та будинках від спеки рятують лише кондиціонери. Але нерідко надмірне його використання призводить до різних хвороб, зокрема поганого самопочуття.

UAporal розповість, як правильно користуватися кондиціонером та не захворіти. Зокрема, потрібно дотримуватися кількох правил:

не варто знаходитися під прямим струменем холодного повітря, адже це може призвести до простуди. Також від переохолодження звужуються судини та починається тремтіння, що призводить до локального спазму м'язів;

температура в приміщенні не повинна сильно відрізнятися від вуличної, зокрема, більш ніж на 10 градусів. Проте її можна поступово зменшувати;

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не варто вмикати кондиціонер менш ніж на +20 градусів;

на ніч потрібно вимикати кондиціонер, або залишати за температури не нижче +25 градусів;

не можна на постійній основі користуватися кондиціонером, увімкненим на максимальну швидкість обдування. Це можна робити лише декілька хвилин для охолодження прогрітого приміщення;

потрібно чистити кондиціонер, аби в ньому не розмножувалися мікроби, не з’являлися грибки та цвіль. Фільтри необхідно промивати раз на місяць та періодично чистити блоки;

провітрюйте приміщення, аби не зростав рівень вуглекислого газу та не падав рівень кисню. Оскільки це може спровокувати головні болі, підвищену втомлюваність і сонливість;

не забувайте користуватися зволожувачем повітря, адже сухе повітря може призвести до захворювань дихальних шляхів.

Нагадаємо, рекомендується регулярно міняти фільтри в кондиціонерах щонайменше раз на 3 місяці. Адже забруднений фільтр обмежує протікання повітря і змушує кондиціонер працювати більш інтенсивно, споживаючи більше електроенергії.

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