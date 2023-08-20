Можно ли одновременно носить золото и серебро: как металл влияет на организм

То, какие металлы мы выбираем для украшений, может не только отражать наш стиль, но и оказать определенное влияние на наше здоровье. В частности, это касается выбора, стоящего между золотом и серебром.

Об этом сообщили в Pixel. Не только моветон и приметы могут быть причиной, почему следует удерживать эти металлы подальше друг от друга.

При исследовании влияния металлов на организм установлено, что сочетание золота и серебра может иметь негативные последствия. Специалисты советуют воздержаться от одновременного ношения украшений из этих металлов, поскольку такое сочетание может вызвать гипертонию и приступы мигрени.

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Тем не менее, когда мы рассматриваем эти металлы по отдельности, они могут положительно повлиять на наше здоровье. Золото, например, рекомендуют носить тем, кто сталкивается с мигренями, гипертонией, а также проблемы с суставами и зрением.

Серебро показано при таких заболеваниях, как сахарный диабет, расстройства щитовидной железы, проблемы с желудочно-кишечным трактом, нервной и сердечно-сосудистой системами.

Напомним, часто украшения из серебра и некоторая бижутерия начинают тускнеть и темнеть. Мы рассказали о легком способе, который поможет решить эту проблему.

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