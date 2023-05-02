Как очистить ставшие тусклыми серебряные украшения: простой лайфхак

Иногда украшения из серебра и некоторая бижутерия могут со временем тускнеть и темнеть. Многие люди не носят их, когда они теряют свой первозданный вид. Однако существует легкий способ, который поможет решить эту проблему.

Эксперт по уборке jessiee_marie рассказала об этом способе в TikTok. Для чистки украшений ей понадобилась обычная пищевая сода.

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Девушка продемонстрировала свой метод на своем колье и нескольких кольцах, сильно потемневших со временем. Она поместила их в миску, полностью выстланную пищевой фольгой, засыпала содой так, чтобы она полностью покрывала украшения, и залила горячей водой.

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После нескольких минут в такой содовой ванночке украшения нужно перемешать в миске, чтобы средство воздействовало лучше, а поверхность очистилась быстрее. Специалисты советуют продержать украшения в содовом растворе примерно 15 минут.

После этого каждую вещь останется промыть холодной водой и высушить. Этот способ не требует усилий и легко вернет цепочки, перстни и серьги их первозданному блеску.

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