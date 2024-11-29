Можно ли отменить долги за коммуналку: объяснение юриста

Украинцы должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги даже в период военного положения. В случае задолженности поставщики вправе обратиться в суд для принудительного взыскания долга.

В Украине отсутствует законодательно определенный механизм "списания долга" за жилищно-коммунальные услуги. Однако при определенных условиях можно обжаловать или уменьшить задолженность, сообщает 24 канал, ссылаясь на главу Комитета "Ассоциации адвокатов Украины" по недвижимости и строительству Татьяну Даниленко.

"Списание долгов за коммуналку не предусмотрено законом, но при наличии оснований можно обратиться в суд для уменьшения или обжалования суммы задолженности", - объясняет адвокат.

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Законными основаниями для обжалования долга являются:

Ошибки в начислениях , например, если поставщик неправильно учел площадь жилья.

, например, если поставщик неправильно учел площадь жилья. Задолженность предыдущих собственников – если долг скопился до приобретения жилья.

– если долг скопился до приобретения жилья. Официальное банкротство потребителя.

потребителя. Срок задолженности свыше трех лет, ведь долги такой давности подлежат списанию согласно Гражданскому кодексу.

Пример: если в квартире установлен индивидуальный счетчик горячей воды, а поставщик выставил долг по общедомовым данным, суд может признать такие действия незаконными и обязать произвести перерасчет.

Если должник готов платить, но не располагает достаточными средствами, он может заключить договор реструктуризации долга с поставщиком услуг.

По словам Даниленко, такие договоры предусматривают распределение долга по части с помесячной оплатой по согласованному графику. Срок выплаты зависит от суммы долга и финансовых возможностей потребителя и может занять до пяти лет.

Это позволяет избежать принудительного взыскания и постепенно урегулировать задолженность.

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