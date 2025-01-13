Можно не вызывать полицию и покидать место ДТП: правительство изменило правила для водителей

Кабинет Министров обновил Правила дорожного движения. Это связано со вступлением в силу новой редакции закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев.

Об этом говорится в постановлении №19 от 10 января 2025 года. Согласно новому документу, теперь не нужно информировать полицию, если произошла контактная авария с участием всего двух транспортных средств.

Это возможно только в том случае, если ущерб причинен исключительно имуществу в виде повреждения или уничтожения автомобиля, без причинения вреда жизни или здоровью лиц.

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Водители могут самостоятельно составить уведомление о ДТП для страховых компаний, которое может быть представлено как в бумажной, так и в электронной форме, без участия полиции.

После оформления этого сообщения водители могут покинуть место происшествия и не обязаны сообщать Национальной полиции, как это было раньше, говорится в документе.

Напомним, ранее мы рассказывали о шокирующих штрафах для украинских водителей.

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