Мужчина в Бельгии решил отомстить своей семье, инсценировав собственную смерть (видео)

В Бельгии мужчина, который чувствовал себя одиноким, несмотря на то, что имел семью, решил инсценировать свою смерть, чтобы проучить родных. На свои похороны он прилетел на вертолете.

Как сообщило издание Times, 45-летний Дэвид Бертен вместе со своей женой и детьми решил устроить все так, будто его убили. Чтобы родственники поверили в это, ребенок в соцсетях даже написал, что некролог отцу.

В своем TikTok Бертен рассказал, что его жена с детьми поддержали этот замысел и делали все возможное, чтобы родственники поверили и смерть Дэвида.

Видео дня

"На фальшивых похоронах, состоявшихся вблизи города Льеж в минувшие выходные, присутствовали десятки друзей и членов семьи, одетые в черное, ожидавшие начала церемонии, пока их не встретил приземлившийся вертолет. "Мертвый" вместе со съемочной группой выскочил из вертолета, приветствуя своих знакомых", – сообщает Times.

Некоторые из присутствующих расплакались, а некоторые не поняли такой злой шутки и уже желали мужчине действительно умереть.

Он собрал всех, кто пришел на церемонию прощания и объяснил, что сделал это, потому что ему не понравилось отношение к нему членов семьи и друзей.

"То, что я вижу в моей семье, часто причиняет мне боль, меня никогда ни на что не приглашают. Меня никто не видит. Мы все разошлись. Я чувствовал себя недооцененным", – сказал Бертен. Он объяснил также, что никто не должен ждать, пока его близкий человек умрет, чтобы собраться вместе.

Напомним, в феврале 2023 года в Сирии из-под обломков здания спасатели извлекли без признаков жизни мужчину по имени Ахмед аль-Магриби. Его тело отправили в морг. Во время похорон мужчина резко ожил.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!