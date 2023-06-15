Чоловік у Бельгії вирішив помститися своїй родині, інсценувавши власну смерть (відео)

У Бельгії чоловік, який почувався одиноким попри те, що мав сім'ю, вирішив інсценувати свою смерть, аби провчити рідних. На свій похорон він прилетів на гелікоптері.

Як повідомило видання Times, 45-річний Девід Бертен разом зі своєю дружиною та дітьми вирішив влаштувати все так, ніби його вбили. Щоб родичі повірили у це, його дитина у соцмережах навіть написала, що некролог батькові.

У своєму TikTok Бертен розповів згодом, що його дружина з дітьми підтримали цей задум та робили все можливе, аби родичі повірили й смерть Девіда.

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"На фальшивих похоронах, які відбулися поблизу міста Льєж минулих вихідних, були присутні десятки друзів і членів родини, одягнені в чорне, які чекали початку церемонії, поки їх не зустрів гелікоптер, що приземлився. "Мертвий" разом зі знімальною групою вискочив із гелікоптера, вітаючи своїх знайомих", – повідомляє Times.

Дехто з присутніх розплакався, а дехто не зрозумів такого злого жарту та вже бажав чоловікові насправді померти.

Він зібрав коло себе всіх, хто прийшов на церемонію прощання й пояснив, що зробив це, бо йому не сподобалося ставлення до нього членів сім’ї та друзів.

"Те, що я бачу в моїй родині, часто завдає мені болю, мене ніколи ні на що не запрошують. Мене ніхто не бачить. Ми всі розійшлися. Я почувався недооціненим", – сказав Бертен. Він пояснив також, що ніхто не має чекати, поки його близька людина помре, аби зібратися разом.

Нагадаємо, у лютому 2023 року у Сирії з-під уламків будівлі рятувальники витягли без ознак життя чоловіка на ім'я Ахмед аль-Магрібі. Його тіло відправили до моргу. Під час похорону чоловік різко ожив.

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