'Мы не должны позволить россии победить': Макрон снова заявил об отправке войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможного ввода войск в Украину. По его словам, Франция сейчас не находится в такой ситуации, но не исключает такого шага.

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Об этом Макрон заявил в интервью телеканалу TF 1 Info. Он добавил, что предполагает обсуждение этой возможности.

"Мы наложили слишком много ограничений, если можно так сказать, на наш словарный запас. Мы не в эскалации. Мы не в состоянии войны с россией. Просто мы должны быть четкими, мы не должны позволить россии победить", – отметил президент Франции.

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Он убежден, что война в Украине "экзистенциальна для нашей Европы и для Франции".

"Франция – это сила мира. Просто сегодня, чтобы был мир в Украине, мы не должны быть слабыми. И потому мы должны сознательно смотреть на ситуацию и мы должны с решительностью, волей, смелостью сказать, что мы готовы использовать средства для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы россия не выиграла", – сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что если россия продолжит эскалацию, его страна должна быть готова.

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