Мыло и дезодорант: как предотвратить образование мозолей от новой обуви
Новая обувь, которая натирает, становится огромной проблемой и делает приятную прогулку или праздник настоящим испытанием. Как это предотвратить расскажет UaPortal.
1.Для начала запаситесь пластырем, чтобы, в случае, если обувь начнет натирать, спасти свои ноги от мозолей.
2. Попробуйте подержать тесную обувь над паром из чайника, затем наденьте носки и походите в ней несколько часов.
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3. Чтобы пальцы чувствовали себя комфортно, купите силиконовые разделители, которые исключат трение пальцев об обувь или друг о друга.
4. Чтобы избежать натирания пяток, подложите что-нибудь под стельку, например, сложенный в несколько раз лист газеты или кусок толстого картона.
5. Одной из причин натирания являются влажные ноги. Чтобы они не потели, а обувь, соответственно, не натирала – пользуйтесь дезодорантом.
6. Кроме того, усиленное скольжение ноги в обуви уменьшает вероятность появления мозолей. Поэтому натрите проблемное место куском сухого мыла.
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