На Амазонке заметили бабочек, пьющих слезы черепах (видео)

В перуанской Амазонке заметили бабочек, обседающих головы черепах и долгое время так и сидевших. Выяснилось, что они пили черепаховые слезы.

Это удивительное поведение бабочек может быть объяснено нехваткой соли в этом регионе, сообщает IFLScience.

Атлантический океан находится на расстоянии более 1600 километров (1000 миль) от Амазонии, а горы Анды блокируют перенос ветром важных минеральных частиц в этот регион. Это заставляет живущих здесь животных немного творчески подходить к поиску соли.

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Бабочки, около восьми разных видов, ищут одну вещь: натрий. Они не могут получить его из растений, кала или грязи, но слезы черепахи являются хорошим источником этого микроэлемента. Вероятно, это связано с тем, что рацион черепах содержит мясо и, следовательно, выделения их из глаз имеют большее содержание соли.

Отмечается, что облепленная бабочками черепаха, с другой стороны, не получает особой пользы от этого опыта. Она, кажется, не испытывает боли или дискомфорта, когда бабочки пьют ее слезы, однако этот процесс может быть ей неприятным.

Издание отмечает, что этот процесс – достаточно яркий пример комменсализма, видового партнерства, когда один вид получает выгоду, а другой вид не испытывает никакого влияния, ни положительного, ни отрицательного.

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