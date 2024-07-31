На борту были раненые: россияне сбили собственный вертолет Ми-8 под Донецком (видео)

Под Донецком российская противовоздушная оборона сбила вертолет Ми-8. Предварительно на борту были раненые.

По данным Telegram-канала Helicopterpilot, который ведет военный пилот рф, "по Ми-8 под Донецком точной информации об экипаже пока нет".

Уведомление о сбитии Ми-8. Источник: русские паблики

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Между тем, в местных пабликах пишут, что когда утром был атакован оккупированный Донецк, активно работала российская ПВО.

Местные публиковали фото и видео, где виднеется столб черного дыма. В комментариях отмечалось, что ПВО могла сбить вертолет Ми-8 оккупантов. Этот вертолет якобы перевозил раненых русских солдат.

Избиение Ми-8 и дым с места падения вертолета. Источник: русские паблики

Напомним, в ночь на 31 июля 2024 г. украинские военные ударили по складу оружия и военной техники российской армии в Курске.

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