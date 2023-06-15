На этой неделе состоится редкий парад пяти планет: как и когда увидеть

По информации от StarWalk, на этой неделе на ночном небе произойдет редкое выравнивание пяти планет. Чтобы наблюдать это природное явление, нужно иметь чистое небо, свободный доступ к восточному горизонту и, возможно, бинокль или телескоп, чтобы увидеть все пять планет.

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Увлекательное зрелище можно будет наблюдать ранним утром 17 июня, примерно за час до восхода солнца. Сначала стоит обратить внимание на яркий объект, который будет находиться у восточного горизонта – это Юпитер, самая яркая из пяти планет, которую будет легче всего заметить без дополнительных средств.

Затем, немного вверх и вправо, можно будет наблюдать Сатурн над юго-восточным горизонтом. Он будет менее ярким, но все же видимым без помощи увеличительного прибора.

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После этого следует устремить взгляд ниже и слева от Юпитера, где будет находиться Меркурий чуть выше горизонта, между восточным и северо-восточным горизонтами. Но следует помнить, что наблюдать Нептун и Уран будет сложнее, поскольку они самые отдаленные и слабые планеты на небе. Для их наблюдения может потребоваться бинокль или телескоп, особенно если небо не очень чистый и засоренный свет.

Нептун будет расположен примерно посредине между Юпитером и Сатурном, тогда как Уран будет посередине между Юпитером и Меркурием. Таким образом, порядок, в котором планеты будут видны на небе, будет следующим: Меркурий, Уран, Юпитер, Нептун и наконец Сатурн.

Следует отметить, что выравнивание планет – это визуальное явление, когда планеты появляются на небе около друг друга относительно Земли, а не настоящий парад планет в Солнечной системе. Такие выравнивания редки и следующее подобное явление состоится только 8 сентября 2040 года.

Лучшее время для наблюдения выравнивания – это к восходу солнца 17 июня. Может быть трудно узнать планеты среди других звезд и созвездий, поэтому полезным может быть использование приложений для поиска и идентификации планет.

Не пропустите этот уникальный спектакль природы, предлагающий редкое выравнивание пяти планет.

Ранее ученые определили, когда взорвется Солнце и унесет с собой все живое.

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