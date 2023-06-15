Цього тижня відбудеться рідкісний парад п’яти планет: як та коли побачити

За інформацією від StarWalk, цього тижня на нічному небі відбудеться рідкісне вирівнювання п'яти планет. Щоб спостерігати це природне явище, потрібно мати чисте небо, вільний доступ до східного горизонту і, можливо, бінокль або телескоп, щоб побачити всі п'ять планет.

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Захоплююче видовище можна буде спостерігати рано вранці 17 червня, приблизно за годину до сходу сонця. Спочатку варто звернути увагу на яскравий об'єкт, який знаходитиметься біля східного горизонту – це Юпітер, найяскравіша з п'яти планет, яку буде найлегше помітити без додаткових засобів.

Потім, трохи вгору та вправо, можна буде спостерігати Сатурн над південно-східним горизонтом. Він буде менш яскравим, але все ж видимим без допомоги збільшувального приладу.

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Після цього варто спрямувати погляд нижче і ліворуч від Юпітера, де знаходитиметься Меркурій трохи вище горизонту, між східним і північно-східним горизонтами. Але слід пам'ятати, що спостерігати Нептун та Уран буде складніше, оскільки вони є найвіддаленішими та найслабшими планетами на небі. Для їх спостереження може знадобитись бінокль або телескоп, особливо якщо небо не є дуже чистим і засміченим світлом.

Нептун буде розташований приблизно посередині між Юпітером і Сатурном, тоді як Уран буде посередині між Юпітером і Меркурієм. Таким чином, порядок, у якому планети будуть видимі на небі, буде наступним: Меркурій, Уран, Юпітер, Нептун і, нарешті, Сатурн.

Слід зазначити, що вирівнювання планет – це візуальне явище, коли планети з'являються на небі близько одна до одної відносно Землі, а не справжній парад планет у Сонячній системі. Такі вирівнювання є рідкісними і наступне подібне явище відбудеться лише 8 вересня 2040 року.

Найкращий час для спостереження вирівнювання – це до сходу сонця 17 червня. Може бути важко впізнати планети серед інших зірок та сузір'їв, тому корисним може бути використання додатків для пошуку та ідентифікації планет.

Не пропустіть цей унікальний спектакль природи, який пропонує рідкісне вирівнювання п'яти планет.

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