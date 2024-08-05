На какие льготы имеют право многодетные семьи

В украинском законодательстве многодетной считается семья, воспитывающая трех или более несовершеннолетних детей. Этот статус дает право на различные формы государственной помощи. Об этом пишет "Факты".

Критерии определения многодетности

При установлении статуса учитываются:

- биологические дети

- усыновленные дети

- дети из предыдущих браков, проживающих в новой семье

- совершеннолетние дети до 23 лет, которые учатся на дневной форме и живут с родителями

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Коммунальные льготы

Многодетные семьи имеют право на скидку на 50% на:

- оплату жилья и отопления (в расчете на каждого члена семьи)

- коммунальные услуги, включая газ для приготовления пищи

- альтернативные виды отопления при отсутствии централизованного

- услуги стационарной телефонной связи

Жилищные вопросы

Предусмотрено приоритетное обеспечение жильем:

- внеочередное – для семей с пятью и более детьми или при рождении тройни

- первоочередное – для многодетных родителей-одиночек или при рождении двойни

Дополнительные льготы для матерей

- специальная пенсия за особые заслуги

- Удлиненный ежегодный отпуск

- Почетное звание "Мать-героиня"

Льготы для детей

- бесплатное медицинское обслуживание и лекарства

- бесплатный проезд в общественном транспорте

- льготы на питание в образовательных заведениях

- социальные стипендии для студентов

- возможности бесплатного оздоровления и дополнительного образования

Финансовая поддержка

Ежемесячное пособие на третьего и последующих детей до шести лет составляет 2100 гривен (по состоянию на 2024 год).

Эти мероприятия направлены на улучшение жизни многодетных семей и создание благоприятных условий для воспитания детей в Украине.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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