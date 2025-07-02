На какие льготы могут рассчитывать военные с 1 июля

Законодательство Украины гарантирует военнослужащим, защищающим страну, широкий перечень льгот, сохраняющийся без изменений и после 1 июля 2025 года. Эти социальные гарантии охватывают разные сферы жизни — от жилищно-коммунальных услуг до образования, транспорта и медицинского обеспечения.

Так, защитники Украины со статусом участников боевых действий, а также члены их семей имеют право на значительные скидки при оплате коммунальных услуг. В частности, они платят только четверть стоимости квартплаты, электроэнергии, газа и других коммунальных услуг. Об этом пишет Новости.LIVE.

При проживании в доме без централизованного отопления предоставляется аналогичная скидка на твердое топливо. Для военных с инвалидностью, полученной в результате боевых действий, предусмотрено полное освобождение от оплаты коммунальных услуг.

Медицинское обслуживание для участников боевых действий также бесплатно. Они могут получить лекарства по рецептам бесплатно, пройти санаторно-курортное лечение, воспользоваться первоочередным обслуживанием в медицинских учреждениях, а также бесплатно произвести зубопротезирование.

Что касается транспорта, то военнослужащие имеют право на бесплатный проезд по всем видам городского транспорта, а также пригородным железнодорожным и водным сообщениям, междугородными и пригородными автобусами. Кроме того, раз в два года они могут воспользоваться правом бесплатного проезда в обе стороны любым видом междугородного транспорта – железнодорожным, автомобильным, водным или авиационным. Если же выбирают поездку ежегодно, то могут получить 50% скидку.

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В образовательной сфере участники боевых действий и их дети могут учиться за счет государственного или местного бюджета, получать социальные стипендии, пользоваться бесплатным обеспечением учебниками и проживанием в общежитиях. К тому же, у них есть преимущества при поступлении в учреждения высшего, профессионального высшего или профессионального образования — вплоть до возможности поступления вне конкурса.

Таким образом, с 1 июля 2025 г. все действующие льготы для военнослужащих остаются актуальными и продолжают действовать без изменений, обеспечивая дополнительную социальную защиту тем, кто стоит на страже государственной безопасности.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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