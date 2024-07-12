На какие льготы на оздоровление могут претендовать семьи военных

Украина уважает и бережет своих героев – тех, кто рисковал жизнью и здоровьем, защищая нашу землю. Для ветеранов войны, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и членов их семей государство предусмотрело ряд льгот, в частности, льготы по оздоровлению. Об этом пишет 24 tv. ua.

Кто имеет право на льготы:

Ветераны войны: лица, участвовавшие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, выполняли воинскую обязанность в Вооруженных Силах Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях, правоохранительных органах в условиях военного положения, военного конфликта, на территории других государств, где введено военное положение или состояние военного конфликта, а также члены их семей.

Участники боевых действий: лица, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях при выполнении боевых задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

лица, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях при выполнении боевых задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Инвалиды войны: лица, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, исполняя воинскую обязанность в Вооруженных Силах Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях, правоохранительных органах в условиях военного положения , военного конфликта, на территории других государств, где введено военное положение или состояние военного конфликта, а также члены их семей

лица, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, исполняя воинскую обязанность в Вооруженных Силах Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях, правоохранительных органах в условиях военного положения , военного конфликта, на территории других государств, где введено военное положение или состояние военного конфликта, а также члены их семей Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, участников боевых действий, инвалидов войны.

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Какие льготы на оздоровление доступны:

Бесплатная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.

Льготная оплата стоимости путевки на санаторно-курортное лечение ежегодно.

Бесплатное санаторно-курортное лечение для военнослужащих, которых после заключения военно-врачебной комиссии направили на лечение в санаторий.

Ранее UAportal рассказывал, что некоторым пенсионерам в Украине не будут повышать выплаты.

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