На какие льготы на проезд в транспорте имеет право участник боевых действий

Законодательство Украины гарантирует участникам боевых действий право на бесплатный проезд по всем видам городского транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы), пригородному транспорту (автобусы, электрички, поезда), а также внутриобластными и межобластными автобусами. Об этом пишет ZN.ua.

Что нужно для получения льготы?

Удостоверение УБД: Главный документ, подтверждающий право на льготы.

Главный документ, подтверждающий право на льготы. Электронный билет: В некоторых городах для бесплатного проезда может потребоваться специальный электронный билет, предоставляемый бесплатно.

Особенности пользования льготами:

Коммерческий транспорт: Возможны сложности с получением бесплатного проезда в транспорте, принадлежащем частным перевозчикам. Это связано с отсутствием должной компенсации со стороны местных бюджетов.

Междугородний и международный транспорт: Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд один раз в два года по железнодорожному, водному, воздушному или междугородному автомобильному транспорту внутри страны. Для этого необходимо иметь специальные талоны, выдаваемые вместе с удостоверением УБД.

Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд один раз в два года по железнодорожному, водному, воздушному или междугородному автомобильному транспорту внутри страны. Для этого необходимо иметь специальные талоны, выдаваемые вместе с удостоверением УБД. Скидки на проезд: Помимо бесплатного проезда, участники боевых действий могут получить скидку на проезд 50% один раз в год железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом.

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Как воспользоваться льготой:

Для получения бесплатного проезда необходимо предъявить водителю или контролеру удостоверение УБД или электронный билет. В случае с междугородним транспортом дополнительно требуются талоны.

Напомним, мы уже писали, на какие льготы имеют право жены военных.

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