На какие соцвыплаты имеют право инвалиды в 2024 году
У нас люди с инвалидностью имеют право на социальную поддержку, объем которой зависит от присвоенной группы инвалидности. Размер выплат и перечень льгот определяется индивидуально для каждого лица.
По данным Фактов, в 2024 году государственная помощь лицам с инвалидностью предоставляется в следующих формах:
Пенсионные выплаты:
Размер пенсии зависит от группы инвалидности и страхового стажа:
- I группа (стаж 1-10 лет): 100% пенсии по возрасту
- II группа (стаж 1-14 лет): 90% пенсии по возрасту
- III группа (стаж 1-14 лет): 50% пенсии по возрасту
Минимальные пенсионные выплаты:
- I группа: 2 760 грн
- II-III группы (неработающие): 2 520 грн
- II-III группы (работающие): 2 093 грн
Социальная помощь:
Для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью предусмотрены следующие выплаты:
- I группа подгруппы А с надбавкой по уходу: 8 044,7 грн
- I группа подгруппы Б с надбавкой по уходу: 4 722 грн
- II группа: 2 361 грн
- II группа (одинокие лица с потребностью в уходе): 3 659,55 грн
- III группа: 2 361 грн
- III группа (одинокие лица с потребностью в уходе): 3 187,35 грн
Для детей с инвалидностью:
- До 18 лет: 2 361 грн
- До 6 лет с надбавкой по уходу: 2 934,2 грн
- До 6 лет подгруппы А с надбавкой по уходу: 6 778,7 грн
- 6-18 лет с надбавкой по уходу: 3 250,7 грн
- 6-18 лет подгруппы А с надбавкой по уходу: 8 044,7 грн
Отдельные выплаты предусмотрены для детей с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой, с разными надбавками в зависимости от возраста и подгруппы.
Эти выплаты обеспечивают финансовую поддержку лицам, которые по состоянию здоровья имеют ограниченные возможности трудоустройства.
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