На какие выплаты имеют право родственники погибших военных
Утрата близкого человека – это всегда большое горе. Государство Украины понимает всю боль и оказывает родственникам погибших военных необходимую поддержку, в частности, в виде единовременной денежной помощи. Об этомпишет РБК.
Кто имеет право на выплаты?
Право на получение денежной помощи имеют члены семьи погибшего военнослужащего, в частности:
- Дети: включая усыновленных, родившихся после смерти отца и лишенных родительских прав.
- Вдова/вдовец: официальная жена/супруг погибшего.
- Родители: биологические или усыновители, если не были лишены родительских прав.
- Внуки: при условии, что их родители уже умерли.
- Фактический брачный партнер: при подтверждении судебным решением.
- Иждивенцы: лица, находившиеся на содержании погибшего.
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Какие документы нужны?
Для оформления выплат необходимо собрать следующий пакет документов:
- Документы, подтверждающие гибель: выписка из приказа об исключении из списков, акт о смерти.
- Документы, подтверждающие родственные связи: свидетельства о рождении, браке, усыновлении и т.д.
- Личные документы: паспорт, идентификационный код.
- Заявление по установленной форме.
Куда обращаться?
Собранные документы представляются в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства. Специалисты центра предоставят подробную консультацию и помогут в оформлении необходимых бумаг.
Размер выплат
Размер единовременного пособия зависит от обстоятельств гибели и предусмотрен законодательством Украины. Обычно он составляет несколько сотен тысяч гривен.
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