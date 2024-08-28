На какие выплаты имеют право родственники погибших военных

Утрата близкого человека – это всегда большое горе. Государство Украины понимает всю боль и оказывает родственникам погибших военных необходимую поддержку, в частности, в виде единовременной денежной помощи. Об этомпишет РБК.

Кто имеет право на выплаты?

Право на получение денежной помощи имеют члены семьи погибшего военнослужащего, в частности:

Дети: включая усыновленных, родившихся после смерти отца и лишенных родительских прав.

включая усыновленных, родившихся после смерти отца и лишенных родительских прав. Вдова/вдовец: официальная жена/супруг погибшего.

официальная жена/супруг погибшего. Родители: биологические или усыновители, если не были лишены родительских прав.

биологические или усыновители, если не были лишены родительских прав. Внуки: при условии, что их родители уже умерли.

при условии, что их родители уже умерли. Фактический брачный партнер: при подтверждении судебным решением.

при подтверждении судебным решением. Иждивенцы: лица, находившиеся на содержании погибшего.

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Какие документы нужны?

Для оформления выплат необходимо собрать следующий пакет документов:

Документы, подтверждающие гибель: выписка из приказа об исключении из списков, акт о смерти.

выписка из приказа об исключении из списков, акт о смерти. Документы, подтверждающие родственные связи: свидетельства о рождении, браке, усыновлении и т.д.

Личные документы: паспорт, идентификационный код.

паспорт, идентификационный код. Заявление по установленной форме.

Куда обращаться?

Собранные документы представляются в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства. Специалисты центра предоставят подробную консультацию и помогут в оформлении необходимых бумаг.

Размер выплат

Размер единовременного пособия зависит от обстоятельств гибели и предусмотрен законодательством Украины. Обычно он составляет несколько сотен тысяч гривен.

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