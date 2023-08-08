На Марсе сокращается продолжительность суток, но учёные не знают причины

Посадочный модуль NASA InSight предоставил интересные данные об изменениях продолжительности марсианского времени, но ученые остаются открытыми к возможным причинам этого явления.

Согласно сообщению New Atlas, InSight провел научные исследования на Марсе в течение четырех лет, с 2018 по 2022 год, с целью изучения внутренней структуры планеты.

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Одной из задач InSight было измерение скорости вращения Марса. Зонд был оборудован радиоантеннами, которые подключались к Deep Space Network NASA на Земле.

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За первые 900 дней работы зонда ученые анализировали собранные данные, исследуя возможные изменения скорости вращения Марса. Они учитывали разные факторы, такие как солнечный ветер и влажность в атмосфере Земли, для отделения вариаций, связанных исключительно с марсианской планетой.

Результаты исследования показали, что скорость вращения Марса уменьшается на 4 миллисекунды каждый год, что приводит к ослаблению продолжительности марсианской эпохи. Ученые остаются удивленными и без ответа на вопрос о причинах этого явления.

Они исключают возможность, что два небольших спутника Марса играют ключевую роль в этом изменении, так как их масса считается недостаточной. Ученые рассматривают другие возможные факторы, такие как перемещение массы вследствие накопления льда на полярных крючках или изменение рельефа поверхности после разлива воды и таяния ледников.

Полученные данные могут помочь изучить колебания Марса во время вращения, что может указывать на движение жидкости в его ядре. Это, в свою очередь, позволит ученым узнать больше о структуре и характеристиках ядра планеты, что является важным шагом в понимании происходящих в глубинах Марса процессов.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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