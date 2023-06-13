На оккупированном побережье Азовского моря на берег массово выбрасываются дельфины (фото)

Сообщение из советника мэра Мариуполя, Петра Андрющенко, опубликованное в Telegram, сообщает о массовой гибели рыбы и дельфинов в акватории Азовского моря. Этот факт может свидетельствовать о проблеме антисанитарии в самом городе.

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По словам Андрющенко, такая ситуация возможна из-за аномальной жары, которая происходит в июле. Таким образом, учитывая температуру и сезон, можно предположить наличие болезни в водах Азовского моря.

"Эпидемия стала реальностью, а не просто угрозой... Для мариупольцев море является одним из немногих мест, где можно хранить гигиену, поэтому угроза больше не только предупреждение", – написал Андрющенко.

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Ранее, в Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

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