На Прикарпатье обнаружили кость первобытного животного (фото)

В Ивано-Франковской области на территории национального заповедника "Древний Галич", археологи обнаружили кость первобытного животного. Находку сделали на месте оползня.

Кость размещена на локации "Корито". Об этом сообщает "Еспресо.Захід".

По словам директора заповедника Владимира Олейника, исследователи будут общаться с экспертами для установления вида первобытного животного и будут делать углеродный анализ.

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"Нашли кость первобытного животного. Археологи ЧП "Древний Галич" на сдвинувшейся почве нашли остатки первобытного животного. Размещение – г. Галич, локация "корыто", – говорится в сообщении Олейника.

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Директор добавил, что кости точно не принадлежат домашнему животному. По предварительным догадкам, это могут быть останки мамонта.

"Местный мужчина ходил и увидел одну меньшую кость, а рядом была в земле еще одна большая. Он сообщил нам. Наши археологи ходили и действительно там увидели эту большую кость, которая очень хрупкая. При доставании, она разломилась на две части", – отметил он.

Напомним, ранее в районе древней крепости Масада археологи из Израильского агентства старины раскопали папирусную платежную ведомость, выписанную на имя римского солдата.

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