Украинские ученые случайно нашли место грандиозной битвы с участием Богдана Хмельницкого (фото)

Ученые Национального музея истории Украины случайно обнаружили место грандиозной Кумейковской битвы 1637 с участием Богдана Хмельницкого. Это произошло во время плановой археологической разведки, проводимой в Черкасской области.

Сражение под Кумейками произошло между казаками и коронным войском. Об этом сообщил руководитель археологической экспедиции музея, кандидат исторических наук Сергей Диденко в интервью "Фактам".

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В то время Богдан Хмельницкий занимал должность писца – одну из ключевых в Войске Запорожском.

Первые находки этой битвы показали на выставке древнего оружия "През сабли имеем права!", которая открылась в День добровольца, 14 марта, в Национальном музее истории Украины.

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Историк заметил, что место битвы – это несколько сотен гектаров. Поэтому это беспрецедентная удача обрести археологические находки. Поскольку о баталиях в основном известно из письменных источников, субъективных.

"В этом случае есть редкая возможность проверить письменные сведения с помощью археологических находок – вещей, попавших на место наших исследований непосредственно во время битвы. Каждая из них по своей ценности для украинской истории фактически на вес золота. Каждая несет в себе объективную информацию о битве, которая произошла в среду 6 декабря 1637 (в День святого Николая)", - отметил Диденко.

По его словам, Кумейковская битва была однозначно масштабной. Потому что поле боя локализуют между четырьмя селами: Кумейки, Мошны, Софиевка и Яснозорье. Исследования помогли установить расположение казацкого и польского лагерей, где произошли боевые столкновения.

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Диденко рассказал, что место битвы удалось найти, когда в прошлом году археологи исследовали памятки времен древней Руси. Когда выполнялись работы, зацепились за археологический материал, датируемый поздним средневековьем. Ученые пришли к выводу, что они находки имеют непосредственное отношение к битве под Кумейками.

"Это село находится в нескольких километрах от места наших раскопок. Замечу, что до нас эта местность почти не исследовалась. Оказалось, что нас ждал щедрый подарок судьбы", - отметил ученый.

Первоначально археологи нашли большое количество шаров от мушкетов (ручного огнестрельного оружия). За день их было несколько десятков. Затем нашли детали и обломки холодного и огнестрельного оружия, предметы казацкого быта, обломки польской экипировки, на месте казацкого лагеря даже наручники нашли (вероятно, для пленных). Среди находок – монеты, отчеканенные не позднее 1637 года.

"Этот факт убедительно свидетельствует о том, что мы нашли место, где произошло сражение под Кумейками. Датирование других найденных там нами вещей тоже соответствует именно тому историческому периоду. На выставке мы представили лишь часть находок", – заявил Диденко.

Историк заявил, что ему трудно выделить одну из самых интересных находок. Однако акцентировал внимание на острие пики польского крылатого гусара (доспехи таких гусар были украшены перьями). Такие острие – очень редкая находка. В коллекциях европейских музеев представлено оружие крылатых гусар конца XVII — XVIII веков. А мы нашли гораздо более ранние образцы – 1630-х годов, которых в музеях маловато.

Находки находились почти на поверхности, а определенную часть откопали на глубине около полуметра. Положение вещей достаточно удовлетворительное, но они не нуждаются в первичной консервации, чтобы во время транспортировки они не рассыпались. Уже в музее будет проведена профессиональная реставрация.

Напомним, ранее в районе древней крепости Масада археологи из Израильского агентства старины раскопали папирусную платежную ведомость, выписанную на имя римского солдата.

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