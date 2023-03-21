В Перу обнаружили 1400-летние фрески с изображением двуликих мужчин (фото)

Во время раскопок на археологическом месте позднего периода Моче (ок. 600–850 гг. н. э.) в Паньямарке на северо-западе Перу исследователи обнаружили две новые фрески. Находки нарисованы на глинобитных стенках древнего архитектурного комплекса.

На них изображены два двуликих лица, один нарисованный сверху, другой снизу одного глинобитного столба в зале. Об этом сообщает The History Blog.

Обе двуликие фигуры носят головные уборы или короны и яркую цветную одежду с большими поясами. Они держат в руках необычные вещи.

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Верхний держит кубок с четырьмя колибри в одной руке и перьевым веером в другой. Нижний человек размахивает веером из перьев и предметом, похожим на палку. Из-за повреждения картины трудно определить, что это такое.

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Нет известных прецедентов для этих фигур в искусстве Моче. Они не обладают чертами, характерными для божеств Моче, а именно зооморфных элементов, таких как клыки, когти, хвосты или крылья.

Археологи предполагают, что две двуглавые фигуры могли быть художественным исследованием изображения людей (и перьев) в движении, то есть не двухголовых чудовищ или богов, а людей, изображенных в размытом движении как два кадра анимации на одной панели.

Напомним, ранее в районе древней крепости Масада археологи из Израильского агентства старины раскопали папирусную платежную ведомость, выписанную на имя римского солдата.

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