У Перу виявили 1400-річні фрески із зображенням дволиких чоловіків (фото)

Під час розкопок на археологічному місці пізнього періоду Моче (бл. 600–850 рр. н. е.) у Паньямаркі на північному заході Перу, дослідники виявили дві нові фрески. Знахідки намальовані на глинобитних стінах стародавнього архітектурного комплексу.

На них зображені дві дволикі особи, одна намальована зверху, інша знизу одного глинобитного стовпа в залі. Про це повідомляє The History Blog.

Зазначається, що обидві дволикі фігури носять головні убори або корони та яскравий кольоровий одяг з великими поясами. Вони тримають в руках незвичайні речі.

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Верхній тримає кубок із чотирма колібрі в одній руці та пір’яним віялом у іншій. Нижня людина розмахує віялом із пір’я та предметом, схожим на палицю. Через пошкодження картини важко визначити, що це таке.

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Немає відомих прецедентів для цих фігур у мистецтві Моче. Вони не мають рис, характерних для божеств Моче, а саме зооморфних елементів, таких як ікла, кігті, хвости чи крила.

Археологи припускають, що дві двоголові фігури могли бути художнім дослідженням зображення людей (і пір’я) у русі, тобто не двоголових чудовиськ чи богів, а людей, зображених у розмитому русі, як два кадри анімації на одній панелі.

Нагадаємо, раніше у районі стародавньої фортеці Масада археологи з Ізраїльського агентства старовини розкопали папірусну платіжну відомість, виписану на ім'я римського солдата.

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