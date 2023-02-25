Археологи розкопали 1200-річний храмовий комплекс у Перу (фото)

Археологи з Іллінойського університету в Чикаго розкопали 1200-річний храмовий комплекс Варі у Перу. Варі були цивілізацією, яка процвітала в південно-центральних Андах і прибережній зоні сучасного Перу приблизно з 600 до 1000 року нашої ери.

Розкопки в Пакайтамбо на півдні Перу виявили ритуальний комплекс варі, що складається з D-подібного храму, архітектури патіо, кількох допоміжних будівель і монументальної конструкції платформи. Про це повідомили в HeritageDaily.

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Місце розташоване на встановленому доісторичному транзитному маршруті у важливому екологічному та політичному місці між передгір’ям Андського нагір’я та прилеглими прибережними долинами Арекіпи.

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Храмові комплекси цього типу служили центром виконання ритуальних, політичних і економічних ролей, часто вбудовуваних у спонсоровані державою церемонії та заходи, організовані храмовими установами, які мали б включити місцеві громади у сферу варі.

Нагадаємо, раніше у районі стародавньої фортеці Масада археологи з Ізраїльського агентства старовини розкопали папірусну платіжну відомість, виписану на ім'я римського солдата.

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