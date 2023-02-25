Археологи раскопали 1200-летний храмовый комплекс в Перу (фото)
Археологи из Иллинойского университета в Чикаго раскопали 1200-летний храмовый комплекс Вари в Перу. Вари были цивилизацией, преуспевающей в южно-центральных Андах и прибрежной зоне современного Перу примерно с 600 до 1000 года нашей эры.
Раскопки в Пакайтамбо на юге Перу обнаружили ритуальный комплекс вари, состоящий из D-образного храма, архитектуры патио, нескольких вспомогательных построек и монументальной конструкции платформы. Об этом сообщили в HeritageDaily.
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Место расположено на установленном доисторическом транзитном маршруте в важном экологическом и политическом месте между предгорьем Андского нагорья и близлежащими прибрежными долинами Арекипы.
Храмовые комплексы этого типа служили центром выполнения ритуальных, политических и экономических ролей, часто встраиваемых в спонсируемые государством церемонии и мероприятия, организованные храмовыми учреждениями, которые должны включить местные общины в сферу вари.
Напомним, ранее в районе древней крепости Масада археологи из Израильского агентства старины раскопали папирусную платежную ведомость, выписанную на имя римского солдата.
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