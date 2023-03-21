Українські вчені випадково знайшли місце грандіозної битви за участю Богдана Хмельницького (фото)

Вчені Національного музею історії України випадково виявили місце грандіозної Кумейківської битви 1637 року за участю Богдана Хмельницького. Це сталося під час планової археологічної розвідки, яку проводили у Черкаській області.

Битва під Кумейками відбулася між козаками та коронним військом. Про це повідомив керівник археологічної експедиції музею, кандидат історичних наук Сергій Діденко в інтерв'ю "Фактам".

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У той час Богдан Хмельницький обіймав посаду писаря – одну з ключових у Війську Запорізькому.

Перші знахідки цієї битви показали на виставці стародавньої зброї "През шаблі маєм права!", яка відкрилась на День добровольця, 14 березня, в Національному музеї історії України.

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Історик зауважив, що місце битви – це кілька сотень гектарів. Тому це безпрецедентна удача знайти археологічні знахідки. Оскільки про баталії здебільшого відомо з письмових джерел, які є суб'єктивними.

"В цьому випадку маємо рідкісну можливість перевірити письмові відомості за допомогою археологічних знахідок – речей, які потрапили на місце наших досліджень безпосередньо під час битви. Кожна з них по своїй цінності для української історії фактично на вагу золота. Кожна несе в собі об’єктивну інформацію про битву, яка відбулася в середу 6 грудня 1637 року (в День святого Миколая)", – зауважив Діденко.

За його словами, Кумейківська битва була однозначно масштабною. Оскільки поле бою локалізують між чотирма селами: Кумейки, Мошни, Софіївка та Яснозір'я. Дослідження допомогли встановити розташування козацького та польського таборів, де сталися бойові зіткнення.

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Діденко розповів, що місце битви вдалося знайти, коли минулого року археологи досліджували пам'ятки часів давньої Русі. Коли виконувались роботи, зачепилися за археологічний матеріал, який датується пізнім середньовіччям. Вчені дійшли висновку, що вони знахідки мають безпосереднє відношення до битви під Кумейками.

"Це село знаходиться за кілька кілометрів від місця наших розкопок. Зауважу, що до нас ця місцевість майже не досліджувалася. Виявилось, що на ній нас чекав щедрий подарунок долі", – зауважив науковець.

Спочатку археологи знайшли велику кількість куль від мушкетів (ручної вогнепальної зброї). За день їх було по декілька десятків. Потім відшукали деталі та уламки холодної та вогнепальної зброї, предмети козацького побуту, уламки польської екіпіровки, на місці козацького табору навіть кайданки знайшли (певно, для полонених). Серед знахідок — монети, викарбувані не пізніше 1637 року.

"Цей факт переконливо свідчить про те, що ми знайшли місце, де відбулася битва під Кумейками. Датування інших знайдених там нами речей теж відповідає саме тому історичному періоду. На виставці ми представили лише частину знахідок", – заявив Діденко.

Історик заявив, що йому важко виділити одну найцікавішу знахідку. Проте акцентував увагу на вістрі піки польського крилатого гусара (обладунки таких гусарів були прикрашені пір’ям). Такі вістря – дуже рідкісна знахідка. Загалом в колекціях європейських музеїв представлена зброя крилатих гусарів кінця XVII — XVIII століть. А ми знайшли значно більш ранні зразки – 1630-х років, яких в музеях обмаль.

Знахідки знаходилися майже на поверхні, а певну частину відкопали на глибині десь пів метра. Стан речей досить задовільний, але вони не потребують первинної консервації, щоб під час транспортування вони не розсипалися. Вже у музеї буде проведена професійна реставрація.

Нагадаємо, раніше у районі стародавньої фортеці Масада археологи з Ізраїльського агентства старовини розкопали папірусну платіжну відомість, виписану на ім'я римського солдата.

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