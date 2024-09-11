На россии двое школьников сожгли вертолет Ми-8 стоимостью около 14 млн долларов (фото)

В ночь на 11 сентября в аэропорту города Ноябрьск (Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области) двое подростков 13 и 14 лет подожгли вертолет Ми-8. Ремонту воздушное судно не подлежит.

Как сообщает Телеграмм-канал Baza, подростки пробрались на территорию вертолетной площадки, облили воздушное судно горючей жидкостью и подожгли. В результате вертолет полностью сгорел.

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При попытке побега подростки получили серьезные ожоги и были госпитализированы. Однако правоохранительные органы быстро установили их причастность к преступлению.

По предварительным данным, подросткам пообещали вознаграждение в размере 5 миллионов рублей за поджог вертолета. Мотивы таких действий и личность заказчика поджога выясняются.

"13-летний Тимур и 14-летний Саша пробрались на охраняемую территорию через дыру в заборе. Через эту дыру они и убежали. Сейчас ребята в больнице под охраной. Задача поджечь вертолет ребятам поступила через Telegram. За "работу" им было обещано 5 миллионов рублей. При этом отец одного из школьников сейчас служит на СВО", – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проводят расследование по установлению всех обстоятельств инцидента и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, в начале сентября в Подмосковье разбился уникальный самолет-амфибия. В результате погиб летчик, сумевший выполнить "бочку" на пассажирском лайнере.

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