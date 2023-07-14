На Ставке у Зеленского рассказали, есть ли угроза нападения с Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки. Он заслушал доклад военных руководителей.

Как сообщил глава государства в своем Телеграмм-канале, на Ставке он заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александра Тарнавского.

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Военное командование краны обсудило ситуацию на фронте, продвижение ВСУ и вопросы обороны.

"Новые оборонные пакеты. Доклад министра Резникова. Улучшение логистики поставок – вице-премьер Кубраков. Наращивание собственного производства, в том числе хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта. Доклады Минстратегпрома Камышина и командующего Гуляка", – сообщил Зеленский.

По его словам, стороны также затронули вопросы защиты атомных станций и северной границы. "Результаты проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач. Доклады министра Клименко, главы ГНСУ Дейнеки, главного инспектора МО Воронченко", – добавил президент.

Он также сообщил, что "с учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси – отсутствует". Такая информация содержалась в докладе начальника ГУР МО Кирилла Буданова.

Напомним, ранее британский генерал Ричард Даннатт выразил мнение, что боевики "Вагнера" могут готовить новый фронт против Украины из Белоруссии. Однако заявление эксперта опроверг командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев. По его мнению, вагнеровцы не могут совершить поход на Киев с территории Беларуси, потому что тогда "они подпишут себе смертный приговор".

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