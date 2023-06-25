Наев рассказал, стоит ли Киеву бояться наступления вагнеровцев из Беларуси

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев прокомментировал заявление британского генерала Ричарда Даннатта, что вагнеровцы могут совершить поход на Киев с территории Беларуси. Он считает, что таким образом они подпишут смертный приговор.

Как сообщает Military Media Center, Наев заявил, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой.

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"Наши войска продолжают наращивать оборонные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск. Пока не наблюдается ни наращивание техники, ни живой силы противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7", — заверил генерал-лейтенант.

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По его словам, если россияне попытаются пересечь государственную границу с территории Беларуси, то для них это будет "ничто иное, как самоубийство".

"Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках", – добавил Наев.

Напомним, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня обвинил российскую регулярную армию в ракетном ударе по тыловым лагерям своих наемников. В Министерстве обороны России считают это заявление провокацией. Пригожин пообещал "наказать" тех, кто атаковал тыловые лагеря частной военной компании.

24 июня боевики Пригожина захватили админздания в Ростове и отправились в Воронеж. Пригожин пообещал, что вагнеровцы доберутся до Москвы и примут власть в свои руки.

российский президент в обращении к россиянам 24 июня заявил, что действия вагнеровцев направлены на раскол в обществе.

После неудачных попыток доехать до Москвы Пригожин заявил, что останавливает своих боевиков и выводит их в полевые лагеря, сам же главарь ЧИК "Вагнер" переезжает в Беларусь - об этом он договорился с Александром Лукашенко.

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