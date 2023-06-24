Пригожин включил заднюю и за 200 км в Москву возвращает вагнеровцев в полевые лагеря

Учредитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о приостановлении движения вагнеровцев на территории россии. Стороны согласовали и дальнейшие шаги по деэскалации напряжения.

Об этом с отметкой "Срочно" сообщила пресс-служба белорусского диктатора.

Пресс служба Лукашенко сообщила: "Сегодня утром президент россии владимир путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге рф с частной военной компанией Вагнер. Главы государств договорились о совместных действиях. В развитие договоренностей президент Беларуси, дополнительно уточнив имеющиеся собственные каналы ситуацию, России провел переговоры с руководителем ППК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Переговоры продолжались в течение дня".

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Отмечается, что в результате переговоров стороны пришли к договоренностям о недопустимости разрешения кровавой бойни на территории россии.

"Евгений Пригожин принял предложение президента Лукашенко о приостановлении движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории россии и дальнейшие шаги по деэскалации напряжения", – говорят спикеры Лукашенко.

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В сообщении отмечается, что "на данный момент на столе абсолютно выгоден и приемлемый вариант решения ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК „Вагнер"".

Сам Пригожин впоследствии опубликовал в своем телеграм-канале аудиосообщение, в котором подтвердил информацию о возвращении вагнеровцев на войну в Украину.

По словам "путинского повара", "ЧВК "Вагнер" хотели расформировать", но за сутки "мы прошли не доходя 200 километров до Москвы".

"За это время мы не пролили ни капли крови наших бойцов. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", – добавил он.

Напомним, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ракетном ударе по тыловым лагерям своих наемников. В Министерстве обороны рф считают это заявление провокацией. Пригожин пообещал "наказать" тех, кто атаковал тыловые лагеря частной военной компании. 24 июня боевики Пригожина захватили админздания в Ростове и отправились в Воронеж. Пригожин пообещал, что вагнеровцы доберутся до Москвы и примут власть в свои руки.

российский президент в обращении к россиянам 24 июня заявил, что действия вагнеровцев направлены на раскол в обществе.

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