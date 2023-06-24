Появилось фото сбитого вагнеровцами вертолета Ка-52 в Воронежской области

24 июня основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, объявивший о намерениях захватить власть в россии, заявил, что его боевики "приземлили" три российских военных вертолета, атаковавших колонны вагнеровцев.

"Мы их сбили, уже третий. И мы будем сбивать их всех, если вы будете продолжать их отправлять", – обратился он к российским военным.

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Впоследствии стало известно, что один из вертолетов россиян был подбит вагнеровцами в Воронежской области. Обломки вертолета упали вблизи Московской трассы.

Видео дня

Лидер вагнеровцев заявил, что его боевики будут уничтожать все воздушные цели, если возникнет угроза ударов.

Тем временем в соцсетях россиян появились фото одного из сбитых вертолетов Ка-52, упавшего в Воронежской области.

Отмечается, что экипаж погиб.

Напомним, армия РФ применяла ударные вертолеты для обстрела колонны вагнеровцев.

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