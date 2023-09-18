На территории Эритреи обнаружили два древних монастыря 6-7 года н.

Археологи раскопали церкви 6-7 века нашей эры, когда Северо-Восточная Африка и Южная Аравия находились во власти Аксумского царства.

Об этом пишет Haritage Daily.

Во время археологических исследований в порту Адулис обнаружили две церкви, построенные после того, как королевство приняло христианство, примерно в 4 веке нашей эры.

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Одна из них представляет собой огромный собор с остатками баптистерия, а другая – меньше по размерам, окружена колоннами, поддерживающими куполообразную крышу.

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Ученые пришли к выводу, что первый собор был возведен между 400 и 535 годами н.э., а купольную церковь построили примерно в период между 480 и 625 годами н.э. Оба постройки считаются одними из самых ранних христианских церквей Аксумского царства и являются старейшими среди известных вне Адулиса.

Напомним, археологи раскопали огромный 1500-летний дворец в городе Майя.

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