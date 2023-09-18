На території Еритреї виявили два древніх монастиря 6-7 року н.е.

Археологи розкопали церкви 6-7 століття нашої ери, коли Північно-Східна Африка і Південна Аравія перебували під владою Аксумського царства

Про це пише HaritageDaily.

Під час археологічних досліджень у порту Адуліс виявили дві церкви, які були побудовані після того, як королівство прийняло християнство, приблизно в 4 столітті нашої ери.

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Одна з них представляє собою величезний собор із залишками баптистерію, а інша - менша за розмірами, оточена колонами, які підтримували куполоподібний дах.

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Вчені дійшли висновку, що перший собор був зведений між 400 і 535 роками н.е., а купольну церкву побудували приблизно в період між 480 і 625 роками н.е. Обидві споруди вважаються одними з найраніших християнських церков Аксумського царства та є найстарішими серед тих, що відомі поза межами Адулісу.

Нагадаємо, археологи розкопали величезний 1500-річний палац у місті майя.

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