На украинских дорогах появился новый знак с зеленым ободком: что значит

В Украине появились новые дорожные знаки с зеленой рамкой, призывающие водителей снизить скорость в зонах повышенной опасности. Хотя они не обязательны к выполнению, их цель — обратить внимание на важные аспекты безопасности дорожного движения.

Эти знаки обозначают рекомендованную скорость и обычно размещаются вблизи школ, в жилых районах или на сложных участках дороги — поворотах, перекрестках или местах с ограниченной видимостью. Они призваны предупредить водителей о потенциальных рисках и поощрить их внимательнее.

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Нарушение рекомендуемой скорости не влечет административного наказания, поскольку знак не обязывает соблюдать указанный предел. Однако такая информация может помочь предотвратить аварии, если водитель вовремя отреагирует на ситуацию.

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