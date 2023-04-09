На Волыни археологи нашли таможенную печать времен Киевской Руси (фото)

Миниатюрная таможенная пломба периода Киевской Руси, датированная XI-XII веками, была найдена во время раскопок урочища "Апостольщина" в городе Владимире Волыни, в рамках проекта строительства укрытия и учебного корпуса лицея имени Александра Цинкаловского. Об этом пишет археолог Виктор Баюк на своей странице в Facebook.

Читайте также: Теперь до Марса можно долететь за 45 дней: ученые изобрели способ

Найденная пломба относится к так называемому "дорогичинскому типу", и имеет диаметры всего 13х10 мм. Интерес к этой находке обусловлен не только ее возрастной ценностью, но и особенностями иконографии, изображенной на пломбе.

По выводам проведенных исследований, на лицевой стороне пломбы изображен Святый Иоанн Креститель, а на обороте – процветающий крест. Однако, атрибуция принадлежности пломбы к конкретному правителю на сегодняшний день не осуществлена. Стоит отметить, что таможенные пломбы такого типа имеют подобную иконографию, но обычно они больше и массивнее.

Видео дня

Исследования осуществляются по заказу Лицея имени Александра Цинкаловского Владимирского городского совета, согласно Квалификационного документа и Разрешения МКИП Украины. Они выполняются ГП "Охранная археологическая служба Украины" Института археологии НАН Украины совместно с Волынским национальным университетом имени Леси Украинки, Заповедником "Древний Владимир" и Союзом археологов Украины. Эти раскопки стали самыми масштабными археологическими исследованиями княжеского Владимира за всю историю.

Недавно Израильское управление древностей объявило, что в Ашкелоне был найден древнейший в мире металлический рыболовный крючок. Его использовали для отлова акул.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!