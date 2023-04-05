На Земле образуется новый океан, который разделит Африку надвое – ученые

Группа ученых провела исследование, показавшее, что разлом, который появился в 2005 году и имеет длину 56 км, в течение определенного времени станет океаном, который разделит Африку на два континента. На это указывают полученные сейсмические данные образования разлома: он был вызван процессами, подобными происходящим на океаническом дне.

Об этом пишет издание The New Times.

Потенциальное образование океана в Африке повергло в шок большое количество ученых. Как сообщает доктор Эдвин Динди из Университета Найроби, специализирующийся на геологии, вероятно, что вдоль восточного рукава Африканской рифтовой долины действительно происходит формирование океана.

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"Восточный рукав Рифтовой долины достаточно активен, это видно из многочисленных происходящих вокруг него толчков. Однако для того чтобы это произошло, потребуется много времени, возможно, миллионы лет ", – говорит Динди.

Ученый объясняет, что тектонические плиты постоянно хаотично двигаются. Благодаря этому движению сформировались континенты.

Динди добавил, что постоянное движение внутри континентальной коры также повлекло за собой образование Восточно-Африканской рифтовой долины, которая остается активной и расширяется, а это может привести к образованию нового океана в Африке.

"Но это произойдет не сразу, это произойдет через миллионы лет. Помните, что понадобилось более 30 миллионов лет, чтобы толщина вокруг рифтовой долины снизилась с 40 километров до 35 километров, а это значит, что потребуется еще много лет, чтобы разлом увеличился еще на пять километров", – успокаивает ученый.

Напомним, что ученые узнали, когда взорвется Солнце и уничтожит все живое.