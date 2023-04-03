Астрономы нашли самый древний гигантский мир с двумя солнцами всего в 70 световых годах от Земли

Астрономам удалось найти один из древнейших инопланетных миров, который находится в 70 световых годах от Земли. Он достигает 20 масс Юпитера, имеет температуру, которая может быстро расплавить алюминий и имеет 10 000-летнюю орбиту вокруг не одной, а двух звезд. Однако его опустошает постоянная, мощная песчаная буря.

Как пишет ScienceAlert, астрономы использовали космический телескоп Джеймса Вебба, чтобы получить наиболее точные наблюдения объекта планетарной массы, обнаружив волнующие облака силикатных зерен, циркулирующих в атмосфере мира под названием VHS 1256 b.

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Результаты открытия ученых были опубликованы в The Astrophysical Journal Letters. Отмечается, что команда астрономов идентифицировала многие компоненты атмосферы VHS 1256b. К ним относятся однозначные обнаружения метана, угарного газа и воды с дополнительными доказательствами двуокиси углерода.

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"Ни один другой телескоп не идентифицировал столько характеристик одновременно для одной цели. Мы видим много молекул в одном спектре от JWST, подробно описывающих динамическую облачность и погодные системы планеты", — прокомментировал астрофизик Поль Мольер из Института астрономии Макса Планка в Германии.

По его словам, VHS 1256 b является в определенной степени загадкой: "Масса пересекает границу между гигантскими планетами и коричневыми карликами, "звездами-неудачниками", которые недостаточно массивны, чтобы слить водород, но могут слить более тяжелый изотоп водорода, дейтерий в своих ядрах, который имеет более низкую температуру и давление слияния, чем водород".

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Ученые отмечают, что широкая орбитальная удаленность VHS 1256 b от двух солнц свидетельствует о том, что она образовалась в результате коллапса облака, но это не диагностика.

"Теоретически, планеты также могут формироваться из модели коллапса облака; расчетная минимальная масса объекта коллапса облака равна одному Юпитеру. Таким образом, граница между планетой и коричневым карликом является пределом массы, горящей дейтерием, что означает, что точная природа VHS 1256 b неизвестна. Но именно такое большое расстояние позволило столь впечатляющие наблюдения", – говорится в сообщении.

Астроном Бриттани Майлз из Университета Аризоны, возглавившая международную исследовательскую группу, прокомментировала находку: "VHS 1256 b находится примерно в четыре раза дальше своих звезд, чем Плутон от нашего Солнца, что делает его великолепной целью для Уэбба. Это означает, что свет планеты не смешивается со светом ее звезд".

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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