Землю накроет восемь магнитных бурь в апреле: названы опасные даты

В течение апреля Землю будет "штормить" восемь дней. При этом магнитные бури будут разной интенсивности.

Погодный сайт Meteoagent предупредил об опасных для здоровья днях. Поскольку в это время метеозависимые люди, пожилые люди и хронически больные могут чувствовать себя плохо.

Читайте также: Японское долголетие – почему жители Японии не употребляют молочные продукты

Как известно, магнитные бури – это потенциально опасные для здоровья явления, которые предупреждают в солнечных лабораториях. То есть в настоящее время происходит возмущение магнитного поля Земли продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток, вызванное поступлением в окрестности нашей планеты возбужденных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

Видео дня

Такие геомагнитные колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи и здоровья человека.

Календарь магнитных бурь на апрель 2023 года

В первые дни апреля произошла слабая магнитная буря. После состоится определенное затишье, вплоть до 10-11 апреля. Затем 16-17 апреля ожидается буря мощностью в 4 балла. Однако уже через несколько дней – 20-21 апреля – ожидается магнитная буря мощностью 6 баллов.

1-2 апреля – слабая магнитная буря;

10-11 апреля – слабая магнитная буря;

16-17 апреля – незначительные магнитные колебания;

20-21 апреля – мощная магнитная буря.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Метеозависимые люди, пожилые люди и с хроническими заболеваниями могут испытывать в дни возмущения магнитного поля Земли головную боль, повышение давления, головокружение, тошноту, боль в суставах и мышцах, бессонницу или сонливость, слабость, обострение хронических болезней.

Чтобы лучше чувствовать себя в опасные дни, соблюдайте простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая.

Потребляйте меньше или совсем откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Ешьте больше сезонных овощей и зелени, меньше потребляйте жареную, острую и жирную пищу.

Больше гуляйте по свежему воздуху, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что не каждый березовый сок одинаково полезен. В некоторых случаях этот напиток может даже навредить организму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!