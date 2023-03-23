Почему нельзя часто употреблять березовый сок и чем он может повредить здоровью

Березовый сок – натуральный напиток, содержащий множество полезных микроэлементов, таких как кальций, железо, глюкоза, дубильные вещества и органические кислоты. В частности, весной, когда наш организм нуждается в дополнительной поддержке, березовый сок может помочь вернуть силы и бодрость.

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Этот напиток особенно рекомендуют людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, печени, воспалениями двенадцатиперстной кишки. Он помогает стимулировать перистальтику кишечника и успокаивать раздражение. Березовый сок обладает также мочегонными, противовоспалительными и противоаллергическими свойствами.

Еще с давних времен известно, что березовый сок обладает глистогонными свойствами, и его полезно пить людям с частыми головными болями, а также во время бронхита, поскольку он помогает откашливать. Кроме того, этот напиток может оказаться полезным при интоксикации организма, поскольку помогает вывести из печени и почек песок, мочевую кислоту, токсины и другие вредные вещества.

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Особенно березовый сок может применяться для ухода за кожей и волосами. Его полезно умываться людям с жирной и комбинированной кожей, а также веснушками. Также его можно замораживать и использовать для протирания кожи кубиками льда.

Чем березовый сок может повредить здоровью

Важно помнить, что не каждый березовый сок одинаково полезен. В некоторых случаях этот напиток может даже навредить организму.

Консервированный березовый сок не содержит полезных свойств, а может содержать значительное количество сахара. Поэтому его следует употреблять в небольших количествах, в частности, детям и тем, кто следит за своей фигурой. А лицам с сахарным диабетом лучше избегать сладкого березового сока вообще.

Самым полезным является свежесобранный березовый сок, но даже в этом случае не все соки одинаково полезны. Березовый сок можно хранить в холодильнике до двух дней без специальной обработки, но после этого он теряет свои полезные свойства. Также важно, как тару использовали для сбора сока в лесу и каким транспортом его перевозили. Если посуда не была достаточно чистой, в соке могут развиваться болезнетворные бактерии.

Взрослые могут употреблять не более одного литра березового сока в день, а детям и пожилым людям – не более одного стакана. Следует учитывать, что сок, только что принесенный из двора или холодильника, очень холодный и, если его пить сразу, может привести к заболеванию горла.

Польза березового сока во многом зависит от того, где его собрали. Если береза растет у автомобильной трассы, то сок с нее не принесет никакой пользы организму и, наоборот, может повредить.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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