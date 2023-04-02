Землю накриє вісім магнітних бур у квітні: названо небезпечні дати

Впродовж квітня Землю "штормитиме" вісім днів. При цьому магнітні бурі будуть різної інтенсивності.

Погодний сайт Meteoagent попередив про небезпечні для здоров'я дні. Оскільки в цей час метеозалежні люди, люди похилого віку та хронічно хворі можуть почуватися зле.

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Як відомо, магнітні бурі – це потенційно небезпечні для здоров'я явища, про які попереджають в сонячних лабораторіях. Тобто в цей час відбувається збурення магнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб, викликане надходженням в околиці нашої планети збуджених високошвидкісних потоків сонячного вітру і пов'язаної з ними ударної хвилі.

Відео дня

Такі геомагнітні коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку та здоров'я людини.

Календар магнітних бур на квітень 2023 року

В перші дні квітня відбулася слабка магнітна буря. Після відбудеться певне затишшя, аж до 10-11 квітня. Потім 16-17 квітня очікується буря потужністю в 4 бали. Проте вже через кілька днів – 20-21 квітня – очікується магнітна буря потужністю 6 балів.

1-2 квітня – слабка магнітна буря;

10-11 квітня – слабка магнітна буря;

16-17 квітня – незначні магнітні коливання;

20-21 квітня – потужна магнітна буря.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Метеозалежні люди, люди похилого віку та з хронічними захворюваннями можуть відчувати в дні збурення магнітного поля Землі головний біль, підвищення тиску, запаморочення, нудоту, біль у суглобах та м'язах, безсоння або сонливість, слабкість, загострення хронічних хвороб.

Щоб краще почуватися в небезпечні дні, дотримуйтеся простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю.

Споживайте менше або зовсім відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Їжте більше сезонних овочів та зелені, менше споживайте смаженої, гострої та жирної їжі.

Більше гуляйте на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Перед сном приймайте контрастний душ.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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