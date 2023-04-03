Астрономи знайшли найдавніший гігантський світ з двома сонцями всього за 70 світлових років від Землі

Астрономам вдалося знайти один з найдавніших інопланетних світів, який знаходиться за 70 світлових років від Землі. Він досягає 20 мас Юпітера, має температуру, яка може швидко розплавити алюміній, і має 10 000-річну орбіту навколо не однієї, а двох зірок. Однак його спустошує постійна потужна піщана буря.

Як пише ScienceAlert, астрономи використали космічний телескоп Джеймса Вебба, щоб отримати найбільш точні спостереження об’єкта планетарної маси, виявивши хвилюючі хмари силікатних зерен, що циркулюють в атмосфері світу під назвою VHS 1256 b.

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Результати відкриття вчених було опубліковано в The Astrophysical Journal Letters. Зазначається, що команда астрономів ідентифікувала багато компонентів атмосфери VHS 1256 b. До них належать однозначні виявлення метану, чадного газу та води з додатковими доказами двоокису вуглецю.

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"Жоден інший телескоп не ідентифікував стільки характеристик одночасно для однієї цілі. Ми бачимо багато молекул в одному спектрі від JWST, які детально описують динамічну хмарність і погодні системи планети", — прокоментував астрофізик Поль Мольєр з Інституту астрономії Макса Планка в Німеччині.

За його словами, VHS 1256 b є певною мірою загадкою: "Маса перетинає межу між гігантськими планетами та коричневими карликами, "зірками-невдахами", які недостатньо масивні, щоб злити водень, але можуть злити важчий ізотоп водню, дейтерій у своїх ядрах, який має нижчу температуру та тиск злиття, ніж водень".

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Науковці зазначають, що широка орбітальна віддаленість VHS 1256 b від двох сонць свідчить про те, що вона утворилася в результаті колапсу хмари, але це не діагностика.

"Теоретично, планети також можуть формуватися з моделі колапсу хмари; розрахункова мінімальна маса об’єкта колапсу хмари дорівнює одному Юпітеру. Таким чином, межа між планетою та коричневим карликом є ​​межею маси, що горить дейтерієм, що означає, що точна природа VHS 1256 b невідома. Але саме така велика відстань дозволила такі вражаючі спостереження", – йдеться у повідомленні.

Астрономка Бріттані Майлз з Університету Арізони, яка очолила міжнародну дослідницьку групу, прокоментувала знахідку: "VHS 1256 b знаходиться приблизно в чотири рази далі від своїх зірок, ніж Плутон від нашого Сонця, що робить його чудовою ціллю для Вебба. Це означає, що світло планети не змішується зі світлом її зірок".

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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