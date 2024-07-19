Начала поступать более прохладная воздушная масса: синоптики сказали, когда ожидать 'комфортных летних показателей'

Украина готовится к выходным с ослаблением жары, по выводам метеорологов. Согласно прогнозу Игоря Кибальчича, кандидата географических наук, на 20 и 21 июля ожидается изменение погодных условий по всей стране, за исключением южных и восточных регионов, где жара еще будет удерживать позиции.

По данным метеоролога, в результате влияния европейского антициклона "Frederik", Украину с северо-запада восхитилась прохладная и влажная воздушная масса атлантического происхождения. Начиная с 19 июля, ожидается постепенное понижение температуры воздуха до более комфортных летних показателей.

Тем не менее в юго-восточной части страны жаркая погода с максимальными температурами до +35…+37 °C будет держаться еще некоторое время.

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Что касается осадков, на ближайшие двое суток вероятность их в Украине остается низкой из-за преобладания антициклональной циркуляции и отсутствия атмосферных фронтов. Большинство центральных, южных и восточных регионов сохраняет чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс).

В итоге на субботу, 20 июля, ожидается переменная облачность без осадков в западных, северных и центральных регионах. В Карпатах возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет +13...+21 °C, днем поднимется до +26...+36 °C.

В воскресенье, 21 июля, на западной и северной части страны ожидаются умеренные дожди и грозы, особенно днем. В других регионах погодные условия будут оставаться безоблачными без осадков. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-10 м/с, а днем возможны отдельные порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13...+24°C, днем от +21...+37°C, в зависимости от региона.

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